Disabilità, ippoterapia con cavalli in pensione dei carabinieri

E' stato presentato oggi a Verbania il progetto di ippoterapia 'Cavallo amico', rivolto a bambine e bambini tra i 5 e i 13 anni con disabilità fisiche e cognitive, che vede l'impiego di quattro cavalli provenienti dal quarto Reggimento carabinieri a cavallo di Roma. Gli animali - di nome Curtis, Monticciano, Boyke e Margot - hanno tra i 14 e i 24 anni e sono stati trasferiti al centro ippico di via del Tiro a segno di Verbania una volta terminato il servizio. Si tratta di un progetto pilota, il primo in Italia di questo genere.

Le attività inizieranno da subito: bambini e ragazzi inviati dai servizi sociali, seguiti da terapisti ed educatori, impareranno ad accudire e nutrire i cavalli, strigliarli e montarli in modo protetto, oltre a gestire la scuderia.

"Potranno vivere momenti di serenità con animali che, come è dimostrato, possono trasmettere benefici a chi è in difficoltà - spiega Giovanni Avolio dall'Associazione Nazionale Carabinieri, che ha promosso il progetto -. Inoltre abbiamo attivato una convenzione con il reparto d'igiene mentale. Il progetto nasce rivolgendosi alle persone fragili ma è aperto a tutti: anche i ragazzi delle scuole e dei centri estivi potranno accedere alle attività".

Il progetto, reso possibile grazie ai fondi 8 per mille dell'Unione buddhista italiana e alle donazioni di diverse imprese locali, è in collaborazione con il comando generale di Roma, il comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola e l'associazione 'Donami un sorriso'.



