Castello di Rivoli, apertura fino alle 22 il 18 maggio

Il 18 maggio il Castello di Rivoli partecipa all'International museum day con un'apertura straordinaria fino alle 22 in una serata promossa da Icom con un aperitivo al tramonto e un live-set serale. Per celebrare la giornata, le Artenaute del dipartimento educazione propongono una serie di visite guidate alle mostre recentemente inaugurate negli spazi del museo. Alle 11 ci sarà una visita alla mostra di Paolo Pellion di Persano, mentre alle 14 alle opere fotografiche della mostra 'Expanded With'. Alle 16, ci sarà un tour all'esposizione di Rossella Biscotti, seguita alle 17 dalla proiezione inedita dei suoi film nel teatro del museo. Alle 18, nell'atrio juvarriano, i visitatori saranno accolti da una rappresentazione dell'opera 'Entrevidas, 1981-2010' di Anna Maria Maiolino.

Durante l'evento, la caffetteria del museo offrirà un aperitivo, e dalle 19 al ristorante si terrà un dj set dell'artista Agostino Quaranta che proporrà brani di 'Tecnopizzica'. Dalle 18 alle 22 il pubblico potrà accedere al Museo e partecipare agli eventi acquistando il biglietto d'ingresso al prezzo di 2 euro.



