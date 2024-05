Alessandria, la prima palina turistica è dedicata a Umberto Eco

Si trova in piazza Matteotti, angolo via Mazzoni, la prima palina turistica di Alessandria.

Inaugurata ufficialmente oggi, è dedicata all'illustre concittadino Umberto Eco (5 gennaio 1932- 19 febbraio 2016).

A promuovere il progetto 'A spasso con Umberto, l'Alessandria di Eco tra identità ed evasione' - realizzato con il sostegno della Fondazione CrA - è stata l'associazione 'Ombre Rosse', con il patrocinio del Comune. "Si tratta di un'iniziativa dalla forte valenza turistico-culturale, finalizzata - spiegano - a segnalare i 'luoghi echiani' in città".

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti del vicino Liceo, l'allora Classico Plana frequentato proprio da un giovane Umberto Eco.



