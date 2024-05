Le mostre del weekend, da Monique Jacot a Piero Fogliati

Dalla fotografa svizzera Monique Jacot al pittore vigezzino Lorenzo Peretti, da Marcia Hafif a Patrizia Cavalli fino alla ricerca di Piero Fogliati: sono alcune delle mostre della settimana.

VENEZIA - Dal 25 maggio al Palazzetto Bru Zane arriva la mostra "Monique Jacot. La figura e i suoi doppi", dedicata al lavoro della fotografa svizzera, nota per le sue fotografie scattate in giro per il mondo e per la sua meticolosa documentazione di alcuni aspetti della vita svizzera, in particolare quelli relativi alla condizione femminile. Nell'esposizione, in programma fino al 14 settembre, una selezione di scatti in cui emerge l'estetica poetica e onirica, ottenuta attraverso l'uso del montaggio e di diversi effetti speculari.

MILANO - Alla Fabbrica Eos Gallery la mostra di Cesare Fullone "Per Aspera ad Astra", dal 29 maggio al 29 giugno. Da un'idea di Fabio Novembre e Giancarlo Pedrazzini e accompagnato da un testo poetico di Franco Arminio, il progetto si focalizza su una nuova esposizione della serie Soldati, presentata per la prima volta nel 2013, che riproduce immagini di soldati a cui l'artista ha aggiunto frasi poetiche di Melisso di Samo, Rimbaud, Camus, Saffo, Freud, San Tommaso d'Aquino, Shakespeare, e altri pensatori. Il progetto 2024 prevede la riproduzione di alcune opere in numero limitato che diventano dei manifesti affissi negli spazi del Comune di Milano.

DOMODOSSOLA - "Lorenzo Peretti (1871 - 1953). Natura e mistero", a cura di Elena Pontiggia, è in programma dal 26 maggio al 26 ottobre a Casa De Rodis. Attraverso circa 80 opere, la mostra indaga per la prima volta organicamente la figura di Peretti, il più misterioso e sconosciuto dei pittori vigezzini, che dipinse solo una dozzina d'anni senza mai esporre, inquadrandolo nel contesto del suo tempo.

ROMA - Dal 30 maggio il Macro inaugura due nuove monografiche dedicate a due diverse figure femminili legate a Roma, Marcia Hafif e Patrizia Cavalli. "Roma 1961 - 1968", retrospettiva dedicata alla pittrice statunitense Marcia Hafif (Pomona, 1929 - Laguna Beach, 2018), racconta il suo rapporto con Roma, e con la sua comunità artistica, attraverso opere realizzate durante il lungo soggiorno dell'artista nella città. "Il sospetto del paradiso" è la prima mostra che un'istituzione museale dedica alla poetessa Patrizia Cavalli (Todi, 1947 - Roma, 2022), figura cardine della poesia italiana del secondo Novecento, la cui casa romana è stata un importante luogo di incontro per l'ambiente culturale della capitale. Il progetto espositivo permette di conoscere, attraverso oltre 200 fotografie di Lorenzo Castore, la casa di Via del Biscione vicino a Campo de' Fiori, dove Cavalli ha vissuto per quasi 50 anni. Entrambe le mostre saranno visitabili fino al 25 agosto.

ARZIGNANO (VI) - "La città fantastica. Una mostra personale di Piero Fogliati" è allestita negli spazi di Atipografia dal 25 maggio al 14 settembre. Filo rosso dell'esposizione, che presenta una selezione di dieci sculture realizzate da Piero Fogliati tra il 1968 e il 1993, è la ricerca e la costruzione della città fantastica, progetto che l'artista inaugura a partire dai primi anni Sessanta in risposta al progressivo dilagare del fenomeno dell'urbanizzazione e al suo impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

