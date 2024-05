La 'prima' di Sabina Guzzanti al Festival della Reciprocità

Con la prima nazionale del nuovo spettacolo di Sabina Guzzanti, il primo "Festival della Canzone Popolare - Costantino Nigra" e il concerto dei Bluebeaters, torna il "Festival della Reciprocità", ideato dai Comuni delle "Tre terre Canavesane", San Giorgio, Agliè e Castellamonte, e diretto dal conduttore tv Peppone Calabrese.

"I tre Comuni superano i confini amministrativi dando vita ad un programma culturale condiviso per la promozione del territorio - spiegano gli organizzatori - un festival che sottolinea l'importanza di fare rete tra borghi vicini per far conoscere la propria identità, attraverso un turismo culturale e di prossimità". Il cartellone 2024 comincia sabato 11 maggio da San Giorgio Canavese con il "Mercato della Terra e della Biodiversità" e prosegue fino ad ottobre. Comprende, tra gli altri eventi, "Calici" il 13 luglio ad Agliè e la Mostra Internazionale della Ceramica, dal 24 agosto al 15 settembre, a Castellamonte.

Sabina Guzzanti, invece, presenterà in prima nazionale il suo nuovo spettacolo, "Liberidà liberidì", il 30 giugno a San Giorgio Canavese.



