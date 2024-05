Nuovo allestimento per i fiamminghi alla Galleria Sabauda

Una nuova veste, suggestiva e che rispecchia gli allestimenti originali nelle sale reali, per la collezione fiamminga del principe Eugenio di Savoia Soissons.

Prosegue così il riallestimento, da parte dei Musei Reali di Torino, della Galleria Sabauda dove, da sabato 11 maggio, sarà possibile ammirare le oltre 180 opere della pittura fiamminga e olandese dal '400 al '600 e delle scuole italiane del '600, riunite in un nuovo allestimento al secondo piano della pinacoteca.

Fra le opere anche alcuni dipinti conservati per anni delle collezioni di riserva e un focus su opere eseguite da pittrici tra il '500 e il '600. Ad accogliere il visitatore nelle prime sale capolavori come 'Le stigmate di San Francesco' di Jan van Eyck e i due pannelli di Rogier van der Weyden, 'Un devoto in orazione' e 'La visitazione', che possono essere ammirati nei minimi particolari grazie ad apposite lenti messe a disposizione del pubblico.

Le scelte cromatiche e la disposizione degli allestimenti riprendono quelli degli ambienti originali dai quali provengono le opere, come il gabinetto dei dipinti del Belvedere di Vienna, e grandi pannelli realizzati appositamente per il nuovo allestimento portano il visitatore quasi dentro quelle sale per comprendere appieno il gusto artistico dei reali dell'epoca.





