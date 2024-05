Leasys, fatturato +15% a 1,9 miliardi e ordini +45%

Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, ha chiuso il primo anno di attività dopo il consolidamento con l'ex Free2move Lease, con un valore dell'attivo aumentato di 2 miliardi a 7,5 miliardi di euro (+32% su base annua) e con un fatturato complessivo di 1,9 miliardi di euro (+15%).

Il margine di noleggio ha raggiunto 347 milioni di euro (+11% rispetto al 2022); il costo del rischio è sotto controllo al 0.33%. Il sisultato operativo è stabile a 201 milioni di euro.

Gli ordini hanno raggiunto 177.000 unità, il 45% in più del 2022. e la flotta gestita è cresciuta del 5%, raggiungendo 870.000 veicoli a livello europeo.

"Il 2023 è stato un anno cruciale per Leasys, poiché siamo riusciti a ottenere ottimi risultati in un contesto di cambiamento storico, legato al completamento del processo di consolidamento tra Leasys e Free2Move Lease. In uno scenario macroeconomico piuttosto mutevole, questi risultati molto positivi rappresentano una prova delle nostre capacità e un passo concreto verso le nostre ambizioni future. Vorrei ringraziare tutti i componenti del nostro team per la loro resilienza e continua dedizione: il loro impegno verso il raggiungimento dell'eccellenza è l'elemento chiave che alimenta il motore della nostra crescita.

Abbiamo approcciato il 2024 con lo stesso spirito, pronti a lasciare il segno e a continuare nella nostra ricerca di valore aggiunto per tutti gli stakeholder" spiega Rolando D'Arco, ceo del gruppo.

D'Arco ha illustrato i cinque pilastri della strategia di Leasys: promuovere la trasformazione digitale, impegno per l a qualità, diversificazione delle fonti di finanziamento, promuovere la sostenibilità nel campo ambientale, coinvolgere le risorse e favorire i talenti. Leasys oggi ha più di 1.300 dipendenti, in 11 Paesi.



