Cucina del Canavese, a Masino il gran gala delle erbe spontanee

Erbe spontanee, burro d'alpeggio, antichi mais piemontesi e vini autoctoni in una cena di gala al Castello del Masino, a Caravino, che tiene insieme il passato e il presente della tradizione enogastronomica del territorio Canavese. È La terza edizione del 'Gran Galà delle erbe spontanee' che si terrà l'8 maggio a cura dell'associazione Ristoranti della tradizione canavesana, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e Ascom Confcommercio.

"Il gruppo di ristoratori del Canavese ha saputo portare avanti i piatti della tradizione canavesana. La valorizzazione delle erbe è uno dei temi che hanno sempre portato avanti con caparbia e capacità. Noi vogliamo spingere il turismo della città di Torino anche nelle zone meno conosciute del Piemonte e che invece sono ricche di cultura", ha commentato Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino. In rappresentanza dei Ristoranti della tradizione canavesana sono intervenuti all'evento di presentazione il presidente Luca Berolatti e Doriano Regruto. "I produttori di vino del Canavese hanno fatto grandi passi avanti perché vent'anni fa nessuno li conosceva - ha detto Berolatti - Noi riuniti in un'unica associazione portiamo avanti temi di intreccio tra turismo, enogastronomia e cultura, che sono rappresentati in questa cena dell'8 maggio al Castello di Masino.

Ringrazio la Camera di commercio e l'Ascom che ci sostengono e ci aiutano economicamente e nella gestione dei progetti. - ha proseguito Berolatti - Questo progetto nasce riconoscendo la biodiversità nel Canavese, inizialmente nella Val chiusella dove la biodiversità delle erbe spontanee è ampissima. Quest'anno ci siamo riallargati alla nostra missione: noi portiamo avanti la tradizione enogastronomica del territorio rielaborandola al 2024. Ci sono quindi le erbe spontanee non solo della Val Chiusella, ma anche erbe che crescono ad altezze inferiori". Il costo della cena è sessanta euro e i posti sono limitati.





