Consorzio Conitours conferma il presidente Beppe Carlevaris

Il nuovo consiglio di amministrazione di Conitours, consorzio degli operatori turistici della provincia di Cuneo, ha riconfermato per acclamazione tutte le cariche sociali uscenti. Beppe Carlevaris continuerà a ricoprire per i prossimi tre anni il ruolo di presidente, Cinzia Daniele, Michele Pianetta e Alessio Bruno quello di vicepresidenti.

L'ente, il cui bilancio 2023 sfiora il milione di euro, raggruppa oggi 163 operatori turistici nella Granda. "Ci aspettano tre anni avvincenti nei quali continueremo a supportare i nostri consorziati e a promuovere un turismo sostenibile" ha commentato il presidente.

Carlevaris dal 2021 presiede anche Visit Piemonte, società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare delle eccellenze piemontesi.



