Un'anziana che si sentiva sola ha cercato conforto chiamando i carabinieri. E' successo a Biella dove una donna di 87 anni, già seguita dagli assistenti sociali, non avendo visto nessuno per tutta la giornata, ha chiamato la centrale operativa. Non c'era alcuna emergenza, - ha spiegato - aveva soltanto bisogno di qualcuno con cui parlare. I carabinieri le hanno fatto visita a casa sincerandosi delle sue condizioni di salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA