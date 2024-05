A 'Protezione e Sport' si parla di genitori e figli Domani la nuova puntata del talk di Area X 'Genitori e figli: un rapporto da costruire, fuori e dentro al campo'. È dedicata a questo tema la nuova puntata di 'Protezione e Sport', il talk promosso da Area X, lo spazio esperienziale sulla diffusione della cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura a Torino.

A confrontarsi sul ruolo dei genitori con figli atleti, sul rapporto genitori-coach e su come questo si realizza quando le due figure coincidono, saranno Maria Rosa Quario, giornalista ed ex sciatrice alpina oltre che mamma di Federica Brignone, Riccardo Tinozzi, psicologo dello sport e della salute, e Mauro Palonta, senior director di Intesa Sanpaolo Assicura, coordinati dal giornalista sportivo Vincenzo Martucci.

La puntata sarà in streaming domani, 7 maggio, alle ore 12 su Areax.info e ANSA.it



