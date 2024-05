Ostetricia, ad Alessandria inaugurata una nuova sala ricoveri

In occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, che si celebra il 5 maggio, all'azienda ospedaliero universitaria di Alessandria è stata inaugurata una nuova sala ricoveri all'interno dell'Ostetricia e Ginecologia.

"È dotata - spiega il direttore Davide Dealberti - di un ecografo portatile e un lettino ergonomico. E' dedicata alle pazienti ostetriche che accedono al Pronto Soccorso oppure devono fare un ricovero programmato. Avendo una postazione per l'accettazione, con un monitor wireless senza fili, permetterà di ridurre i tempi e migliorare il servizio offerto".

L'Ostetricia dell'Aou è il punto nascita di riferimento anche per la provincia di Asti per la gestione e cura delle gravidanze a rischio e patologiche.

Nel 2023 sono nati ad Alessandria 1.046 bimbi (558 maschi, 448 femmine). "A contraddistinguere il nostro punto nascita - ricorda Sonia Salis, coordinatrice delle ostetriche - è la disponibilità dell'analgesia peridurale garantita h24 e la possibilità di partorire in acqua o di assecondare in travaglio le posizioni preferite dalla partoriente".

C'è inoltre l'aspetto della donazione del sangue cordonale a fine solidale e di ricerca perché il 50% di tutte le donazioni del Piemonte provengono proprio dall'Ostetricia di Alessandria che vanta il primato nel 2023 di circa il 30% di sacche raccolte (1 donna su 3) rispetto alla media nazionale del 2-5%.



