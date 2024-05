A Villaromagnano da oggi scuola intitolata a Fausto Coppi

Nel giorno del via alla Reggia di Venaria (Torino) del 107esimo Giro d'Italia, oggi a Villaromagnano (Alessandria) è stata ufficialmente intitolata al Campionissimo del ciclismo Fausto Coppi la scuola secondaria Istituto Comprensivo Tortona B, sezione staccata. Un ulteriore omaggio a un grande sportivo - nato a Castellania, poco lontano da Villaromagnano - che ha fatto particolarmente piacere ai due figli Marina e Faustino.

Il logo è stato disegnato dopo un bando di concorso da Killary Combattenti, che ancora oggi frequenta la scuola; la locandina ideata dalla compagna Alice Dolo.

"Si è scelto Fausto Coppi - spiega l'assessore comunale Filippo Fava - perché ormai la nostra zona dei Colli Tortonesi è indicata spesso con il suo nome, noto in tutto il mondo e, da oggi anche grazie alle nostre scuole".

"L'amministrazione ha lavorato sodo, sostenendo le spese.

Oggi, nell'imminenza della fine dell'anno scolastico, si è voluta fare questa intitolazione, in un giorno decisamente particolare per gli appassionati di ciclismo e non solo", conclude Fava.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA