Tra sponsor del Giro debutta Clivet, 'l'azienda dell'aria pura'

Tra gli sponsor ufficiali del Giro d'Italia, nell'edizione 107, in partenza da Venaria Reale (Torino) c'è la Clivet, azienda fondata 35 anni fa a Feltre (Belluno) specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi in pompa di calore per la climatizzazione, il riscaldamento e la purificazione dell'aria.

"Il nostro clima preferito? Quello di festa, una festa popolare partecipata come la 'corsa rosa' - spiega Stefano Bellò, amministratore delegato di Clivet - Tappa dopo tappa vogliamo raccontare agli italiani l'importanza della qualità dell'aria nella vita di tutti. Da 35 anni progettiamo sistemi di climatizzazione nel rispetto dell'ambiente, ci prendiamo cura dell'aria che respiriamo e del benessere delle persone, dentro e fuori casa".

Al Giro la Clivet sarà presente con stand all'arrivo di tappa, con stand gonfiabili e con attività di "hospitality ed experience". Inoltre, Clivet è sponsor del 'Gran Premio Fuga'.

Invam Basso attraverso i social racconterà per Clivet "la corsa più bella del mondo nel paese più bello del mondo". E il 23 maggio, nel corso della tappa Fiera di Primiero-Padova, la corsa rosa passerà dallo stabilimento Clivet di Villapaiera di Feltre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA