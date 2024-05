Rixi, 'il tunnel del Tenda riapre entro la fine dell'estate'

Il tunnel del Tenda potrebbe riaprire entro la fine dell'estate. Lo ha detto il viceministro Edoardo Rixi, al convegno promosso da Anas a Fossano (Cuneo) al quale ha partecipato anche il ministro Matteo Salvini. "In un anno - ha detto Rixi - siamo riusciti ad incrementare dei 50% la produttività del cantiere. Per quanto riguarda i tempi, tutta una serie di lavori possono terminare a giugno, ma ci sarà qualche deroga. Entro l'estate vogliamo riaprire il tunnel, faremo tutti gli sforzi per garantire la doppia circolazione in maniera provvisoria finché non sarà completata la doppia canna, ma anche questo va concordato con i francesi. Vogliamo chiudere la posa del ponte a imbocco francese entro l'estate".

Nel corso del convegno il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha elencato le otto priorità del Cuneese: il cantiere del Tenda bis, la statale 28 del Colle di Nava, i cantieri dell'autostrada Torino-Savona, le varianti di Demonte e Mondovì, il valico della Maddalena, l'Asti-Cuneo, la gestione ordinaria della rete viaria della Provincia (3.000 km) e le ferrovie da rimodernare.



