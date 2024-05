Raspini celebra il 3° anno da official sponsor del Giro d'Italia

Per il terzo anno consecutivo l'azienda alimentare Raspini di Scalenghe (Torino) è tra gli official partner del Giro d'Italia di ciclismo. Il legame con la corsa rosa, che quest'anno per 4 giorni sarà in Piemonte, è stato ricordato oggi a Torino in un incontro alla pizzeria Fradiavolo.

Umberto Raspini, presidente onorario del Gruppo ha rimarcato come il Piemonte sia la patria del ciclismo, ma anche dei buoni sapori, ha ribadito il forte legame con il Giro d'Italia, ricordando che nel 2007 la tappa diretta a Briancon prese il via dallo stabilimento di Scalenghe: "E' successo nel 2007 - ha chiosato - ma non è detto che l'esperienza non si possa ripetere" Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, ha approfondito il legame tra il Piemonte e il Giro: "Quest'anno la partenza coincide con i 75 anni della commemorazione del Grande Torino. È una giornata in cui si uniscono due eccellenze del mondo dello sport nazionale. Il Grande Torino è stata la prima squadra che ha unito l'Itala oltre le tifoserie, il Giro è testimone della storia del nostro Paese e ne ha testimoniato, anche visivamente, tutti i cambiamenti".

E' stata illustrata un'altra partnership che percorrerà tutta Italia - quella tra Raspini e Fradiavolo, la catena con 26 pizzerie in Italia che punta ad arrivare ad averne 500 in tutto il mondo nel giro di 5 anni. "A metà mese - ha ricordato Salvatore Scarfò, Marketing Director di Fradiavolo - apriremo il primo locale a Miami, con 150 coperti



