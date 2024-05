Oman Golf Trophy, la seconda tappa è in Piemonte

Il Piemonte ospiterà il 5 maggio la seconda tappa dell'Oman Golf Trophy sul green del Bogogno Golf Resort, nel Novarese. Il Trofeo prevede altre tappe in Italia, Austria, Francia, Germania, Giappone, India, Sud Africa, e si concluderà in Oman. L'iniziativa è promossa dal Ministero degli Esteri omanita in collaborazione con il Ministero della Cultura, dello Sport e della Gioventù, e con l'Oman Golf Association.

"L'Oman Golf Trophy è un'occasione importante per rafforzare le relazioni tra i nostri Paesi attraverso lo sport - afferma l'ambasciatore dell'Oman in Italia, Sayyid Nazar Al Julanda Majid Alsaid - per questo sono lieto che il torneo italiano acquisisca una dimensione internazionale per numero di Paesi e sportivi partecipanti".

Dopo la tappa piemontese, seguiranno quelle del Golf Club Rapallo il 2 giugno, e del Circolo del Golf di Roma Acquasanta il 6 ottobre. I due migliori giocatori assoluti di ogni tappa guadagneranno l'accesso al gran finale in programma a dicembre sul green dell'Al Mouj Golf di Muscat, la capitale del Sultanato dell'Oman.

L'Oman, sottolineano gli organizzatori, è un mercato molto attrattivo per le imprese italiane, in particolare per gli investitori interessati a far crescere le infrastrutture e il settore turistico, che punta gli 11 milioni di presenze entro il 2040.



