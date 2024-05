Juve: personalizzato per Yildiz, ma punta la Roma

La Juventus prosegue la preparazione alla Continassa senza Kenan Yildiz. Il turco classe 2005, infatti, ha svolto un programma personalizzato, ma le sue condizioni non preoccupano: l'attaccante dovrebbe riaggregarsi al gruppo già nella giornata di domani, vigilia della trasferta a Roma, e punta la convocazione per la gara contro i giallorossi.

Chi, invece, non partirà per la Capitale è Alex Sandro, il quale si è fermato per un sovraccarico muscolare al soleo della gamba destra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA