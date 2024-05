Detenuto minaccia di lanciarsi dal tetto del carcere di Biella

Un detenuto ha minacciato di lanciarsi dal tetto della casa circondariale di Biella per protestare contro il mancato trasferimento in altra struttura.

La situazione poteva degenerare, è stato determinante l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della penitenziaria che hanno raggiunto l'uomo. Alcuni poliziotti sono riusciti a convincerlo a scendere. "Ancora una volta - grazie alla professionalità del commissario e degli ispettori inviati a Biella in missione da altri istituti proprio su richiesta del Sinappe, è stato possibile mediare e impedire evoluzioni più gravi", commenta Raffaele Tuttolomondo, segretario provinciale del sindacato.



