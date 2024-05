Torino: Juric, parte sinistra della classifica è gran risultato

"La parte sinistra della classifica sarebbe un gran risultato: non rappresenta la vera gioia, ma bisogna sempre ricordare che nel mio triennio siamo partiti dal diciassettesimo posto". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, sugli obiettivi della squadra per il finale di stagione. "Il Bologna gioca un calcio unico in Europa, hanno indovinato tutte le mosse prendendo giovani di qualità e hanno 20 elementi dello stesso livello - continua sull'avversaria di domani - e poi c'è Thiago Motta che è stato un valore aggiunto: sono curioso di vedere come proseguirà la sua carriera".

Sabato potrebbe essere il suo ultimo 4 maggio, giorno della tragedia del Grande Torino, da allenatore granata: "E' una giornata importante, tutti i giocatori devono capire che cosa voglia dire essere in questo club - dice Juric - ed è sempre una grande emozione: il popolo granata non è normale e non è semplice da capire, ora penso di aver capito la piazza. Futuro? Secondo me il Toro dovrebbe o tenere tutti e prenderne tre o quattro forti oppure vendere tutti e ripartire da zero, farei o bianco o nero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA