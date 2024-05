Viaggio di una fava di cacao, Guido Gobino festeggia i 60 anni

Per festeggiare i 60 anni di attività dell'azienda Guido Gobino, la fabbrica e via Cagliari sono diventati per una sera un palcoscenico a cielo aperto. Un concerto rivolto al territorio e al suo pubblico a partire dalle 19 fino alle 23 con protagonisti i tre finalisti nell'ambito musicale del bando GugArt3, che hanno par-tecipato alle recenti residenze d'arte presso la fabbrica. La performance live intitolata "Viaggio di una fava di cacao" racconta in un modo del tutto originale la storia della Cioccolateria Artigiana.

Il trio inedito composto da Edmondo Annoni (tromba, sound design), Camilla Battaglia (voce processata) e Francesca Remigi (batteria, elettronica) rievoca la filiera produttiva, i profumi e le emozioni del cioccolato in un'esplosione sonora divisa in tre parti che spazierà tra suggestioni jazz, striature ambient e vividi field recording. Tra il pubblico il giudice di categoria Damir Ivic, storica firma delle riviste Il Mucchio e Soundwall e autore di saggi sulla musica contemporanea, che valuterà la performance dei giovani musicisti. Previsto anche il Dj set di Umberto Milanesio, in arte HolyU e fondatore del brand Recall, che offrirà ai partecipanti una selezione eclettica di sonorità elettroniche.



