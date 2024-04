Sciopero logistica, manifestanti bloccano area di Torino

Da ieri sciopero al magazzino Logista di Tortona (Alessandria), indetto da Si Cobas e altre sigle, in occasione della mobilitazione nazionale della logistica. a Bloccata da oltre 200 lavoratori una grande area in frazione Cascinotti Fornace, dove si trovano i magazzini In'S, Arco spedizioni, Arcaplanet e Rivalta Spedizioni.

"Una prova di forza senza precedenti nella provincia di Alessandria - sottolineano da Adl Cobas - per pretendere di sedersi al tavolo per il rinnovo del contratto di lavoro. La lotta è solo all'inizio".

Tra le rivendicazioni dei sindacati un aumento di 300 euro al mese uguale per tutti, riduzione orario di lavoro a parità di salario, scatti di anzianità oltre i 10 anni, superamento definitivo della figura del socio lavoratore e internalizzazione di tutto il personale, clausola di salvaguardia anche per i viaggianti, maggiore garanzia di sicurezza sui posti di lavoro e contrasto alla precarietà.

Sciopero anche questa sera dalle 20 davanti al centro smistamento GLS in strada Valle Calderina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA