Gente di Barriera, a Flashback Habitat la mostra 'Storie di matrimoni'

La storia del quartiere torinese di Barriera di Milano attraverso le foto dei matrimoni delle persone che lo vivono e l'hanno vissuto dagli anni '50 a oggi. E' l'originale punto di vista scelto dalla mostra 'Storie di matrimoni', realizzata da Alessandro Bulgini, direttore artistico di Flashback, habitat ecosistema per le culture contemporanee, inaugurata negli spazi di corso Giovanni Lanza 75 a Torino. "Barriera è probabilmente il quartiere periferico dell'era industriale più antico di Torino. Ho iniziato dal mercato di Piazza Foroni, dove ho chiesto alle persone le foto dei matrimoni della loro famiglia. Ho voluto portare qui, nella precollina torinese, la gente di Barriera" ha detto Bulgini. "Io tratto i temi per portarli a galla, in questo caso ho voluto rappresentare il mio quartiere attraverso le persone che lo abitano".

I ritratti dell'immigrazione in Barriera a Torino parlano di vita vissuta ma anche del momento presente, delle persone che sono rimaste e che continuano a farne la storia. "Sono innamorata del progetto di Flashback, questo è diventato il luogo dell'arte contemporanea che ha in sé il passato, il presente e il futuro" ha commentato la consigliera comunale Lorenza Patriarca. "Questa mostra è emblematica - ha aggiunto - perché Barriera di Milano non è solo un quartiere problematico, è molto altro. In questo lavoro è soprattutto le persone che la abitano e che lo rendono ricco".

Nel secondo atto, che sarà inaugurato il 27 giugno, la mostra parlerà dei matrimoni contemporanei della seconda immigrazione. L'esposizione è aperta al pubblico dal primo maggio fino al 29 settembre.



