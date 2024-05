Al Torino Jazz Festival 19.500 spettatori in undici giorni

Chiude con un bilancio positivo, dopo undici giorni di programmazione, il Torino Jazz Festival tra nuove produzioni ed esclusive, grandi musicisti della scena mondiale e artisti emergenti, nei teatri e nei club di tutta la città e un grande riscontro di pubblico, con il tutto esaurito di quasi ogni concerto, sia del main stage sia dei club. Sono stati 13.139 gli spettatori dei 17 concerti del palinsesto principale e 3.900 ai 34 concerti nei club, 33 i Jazz Blitz, che hanno coinvolto 1.350 persone, mentre i Jazz Talk e i Jazz Special sono stati seguiti da 1.140 appassionati. Un totale di 19.529 presenze, che segna un incremento del 6% rispetto al 2023 Notevole la presenza ai concerti di spettatori provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, alcuni dei quali arrivati a Torino per seguire il Tjf durante i ponti del 25 aprile e primo maggio.

"Quando abbiamo cominciato a lavorare all'edizione 2024 del Torino Jazz Festival immaginavamo di offrire un ritratto del jazz di oggi attraverso l'arte dei musicisti più diversi, senza rinchiuderci in recinti inesistenti, per comporre un arazzo di suoni. A giudicare dal coinvolgimento trascinante della città, dall'entusiasmo del pubblico e perfino dai ringraziamenti dei musicisti, quell'arazzo ha preso vita in forme bellissime.

Grazie al jazz, creato da persone oppresse per potersi esprimersi liberamente, riusciamo ad avversare l'oscurità con la luce meravigliosa della musica" commenta il direttore artistico Stefano Zenni .



