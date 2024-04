A Cuneo prima Cer Confartigianato contro la povertà energetica

Confartigianato Imprese di Cuneo, la seconda in Italia per numero di imprese associate, investe nella sostenibilità ambientale e promuove, prima in Italia, una Cer, denominata Cer-a (come "artigianato"), costituita in forma di associazione munita di personalità giuridica, per agevolare la fornitura di energia prodotta da impianti fotovoltaici al tessuto imprenditoriale della provincia e del Piemonte.

Con una governance che vede quali associati fondatori l'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service, Confartigianato Cuneo Donarti - ente del Terzo Settore (che svolge attività finalizzata al sostegno ed all'utilità sociale solidale) e l'Associazione FabLab Cuneo (che promuove le attività di "fabbricazione digitale" e lo sviluppo sostenibile di imprese ed iniziative che riguardano il territorio dove esse operano), la Cer opererà mediante l'articolazione di singole configurazioni locali, attinenti a singole "cabine primarie", per l'immissione ed il prelievo di energia elettrica dalla rete, procedendo all'autoconsumo individuale in loco da parte di quegli associati muniti di impianto, e di "distribuzione" attraverso la rete a quanti aderiscono all'iniziativa, quali semplici consumatori finali.



