Pnrr, a Torino oltre 6 milioni per il liceo Galileo Ferraris

Nell'ambito del Pnrr, un finanziamento da 6 milioni e 700 mila euro gestito dalla Città metropolitana rimetterà a nuovo il Liceo Galileo Ferraris di Torino, primo scientifico del capoluogo piemontese, che ha da poco compiuto cento anni.

Oggi il Liceo occupa un grande edificio nel cuore della Crocetta in condivisione con l'Istituto Tecnico Sommeiller, contiguo al Politecnico di Torino. La costruzione è iniziata negli anni Trenta ed è terminata all'inizio degli anni Cinquanta. In tutto sono 21mila metri quadrati, vincolati dalla Soprintendenza dei beni architettonici con cui sono stati concordati gli interventi.

Il cantiere, partito nell'autunno scorso, prevede l'adeguamento sismico, antincendio ed elettrico. L'attività didattica è stata salvaguardata liberando poche aule alla volta e intensificando il lavoro nell'orario pomeridiano. La fine dei lavori è prevista per il 2025.

"Partire dal rinnovare gli spazi - sottolinea la dirigente scolastici Antonietta Mastrocinque - è fondamentale: non c'è didattica che si possa fare se gli spazi non sono sicuri. I lavori sono invasivi, ma fra un anno e mezzo la nostra scuola sarà a norma, più performante e anche più bella".



