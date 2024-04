Magazzini Oz, 40 disabili inseriti al lavoro dal 2014

MagazziniOz, nati nel 2014 a Torino come progetto spin-off di CasaOz, sono ristorante, caffetteria ed emporio, ma anche il luogo dove è nato un progetto di formazione e inserimento lavorativo per rispondere alle esigenze delle famiglie di CasaOz, i cui figli con problemi di malattia o disabilità sono diventati grandi. Finora ha portato all'inserimento di una quarantina di ragazze e ragazzi, e 10 persone oggi vi lavorano a tempo indeterminato come soci svantaggiati all'interno dei MagazziniOZ, e altre 5 a tempo determinato.

In alcune situazioni, grazie alla collaborazione e alla fiducia costruita negli anni con diverse aziende già sostenitrici e partner di CasaOz, il percorso di formazione professionale di alcune persone con abilità particolari è proseguito in contesti produttivi profit sino a completarsi in assunzioni stabili a tempo indeterminato.

Fra le assunzioni esterne ai MagazziniOz, se ne contano 5 di cui 1 a tempo indeterminato in realtà prestigiose come Lavazza, Gobino (2 assunti), Juventus, Universita' di Torino. Nel 2023 ci sono stati 48 colloqui con aspiranti tirocinanti, 60 ore a settimana di formazione interna e tutoraggio, 18 aziende contattate.

"Grazie a questo approccio - sottolinea Enrica Baricco, presidente di CasaOz - si passa dal lavorare 'per' a lavorare 'con', cioè a una nuova visione del modo di lavorare: con un approccio in cui il terzo settore si apre all'imprenditoria e diventa un nuovo modello sociale, sostenuto dal lavoro di tutti, nessuno escluso".



