Giornata internazionale della danza, serata di gala a Torino

In occasione della Giornata internazionale della danza, domenica prossima la fondazione 'Egri per la danza' organizza alla Casa del teatro ragazzi e giovani, in Corso Galileo Ferraris a Torino, un Gala di danza con le compagnie della Rete Nest, come EgriBiancodanza, il Balletto teatro di Torino, Zerogrammi e Codeduomo, Coorpi, Tecnologia filosofica ed Eko dance company, che si esibiranno in produzioni coreografiche contemporanee.

Prima del gala, ci saranno due progetti speciali per arricchire l'evento. In una sala della Casa del teatro ragazzi e giovani, Coorpi presenterà in anteprima assoluta la proiezione video delle opere ammesse alla sezione One minute del contest di videodanza 'La Danza in 1 minuto'. Nel foyer del teatro, sarà presente "La Boutique", un negozio temporaneo proposto da Lavanderia a vapore nel programma del festival primaverile 'Spring Rolls'.

Gli spettatori potranno prendere in prestito gratuitamente vestiti e accessori per partecipare al Gala come personaggi completamente nuovi. "Questo invito giocoso - spiegano gli organizzatori - ci porta a riflettere sulla possibilità di scegliere chi vorremmo essere o di liberarci di ciò che siamo diventati".

