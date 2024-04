Coazze, alla fiera del 5 maggio debutta triathlon del boscaiolo

Con la novità del 'triathlon del boscaioli', Coazze, in val Sangone, domenica 5 maggio ospita l'8a edizione della fiera agricola e forestale 'Lu bo e la Fejri', una manifestazione incentrata sula filiera del legno.

Si potranno vedere all'opera scultori, intagliatori con le scuole della Val Sangone e Val Susa, creatori di oggetti dalle forme più disparate. Non mancheranno banchetti di artigianato, florovivaismo, enogastronomia, stand di ristorazione street food.

La novità di quest'anno è la prima edizione del Triathlon del Boscaiolo, una sfida a colpi di motosega e accetta con i concorrenti chiamati a competere in tre prove: velocità e precisione nella sramatura; velocità e precisione nel taglio con l'accetta e abbattimento.

All'Ecomuseo della Resistenza sarà allestita la mostra 'Donne in cerca di guai', dedicata alle partigiane delle Valli di Lanzo, Susa, Sangone e Chisone e realizzata dal Comitato Resistenza Colle del Lys. La mostra sarà visitabile fino al 19 maggio negli orari di apertura dell'ufficio turistico.

Oltre alle attività in centro, il 5 maggio sarà possibile anche visitare la Miniera di talco di Garida, originale sito di estrazione con visita guidata alla scoperta della vita dei minatori e dei piccoli animali che ancora oggi la popolano (partenza alle 10).



