Giro: nel Biellese aperti aziende, musei e archivi d'impresa

Con la seconda tappa del Giro d'Italia di ciclismo, la San Francesco al Campo-Oropa, e in particolare la salita e arrivo al Santuario di Oropa, domenica 5 maggio 2024, Biella e il Biellese sono pronti ad accogliere migliaia di visitatori, appassionati di ciclismo e non solo. Per l'occasione l'Unione industriale biellese lancia il "Giro d'Impresa", un'iniziativa di turismo industriale che nasce per valorizzare la cultura di impresa del territorio. In tre giorni sarà possibile visitare 17 siti fra aziende, musei e archivi d'impresa aderenti. L'iniziativa fa parte del programma di Torino Capitale della Cultura di Impresa.

"Biella, con Alba e Ivrea, ha partecipato alla candidatura di Torino Capitale della Cultura di Impresa e siamo orgogliosi, oggi, - spiega Laura Zegna, presidente della Commissione Turismo di Confindustria Piemonte. di poter ampliare il calendario di eventi che nell'arco dell'anno metteranno al centro dell'attenzione la cultura di impresa. Su questo argomento Biella e Biellese si distinguono a livello nazionale per una tradizione industriale antica, ricca di imprese che hanno fatto la storia della manifattura italiana e sono, ancora oggi, punte di diamante nel mondo" Aderiscono all'iniziativa 'Giro d'impresa' Cappellificio Biellese, Centovigne società agricola, Lam azienda meccanica, Lauretana, Lawer, Madiva, Maglificio Maggia, Manuex, Marchi & Fildi, Piacenza 1733. Saranno aperti i musei di Casa Zegna, l'archivio del Lanificio di Tollegno e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Fabbrica della ruota, Fondazione Fila Museum.





