Da Beethoven a Bartali, a Torino concerti tra musica e ciclismo

Da Beethoven a Bartali: musica e ciclismo saranno protagonisti di due inediti concerti organizzati per ToRide 2024, il programma di eventi del Comune di Torino che celebra la bicicletta in occasione della tappe in città del Giro d'Italia e del Tour de France. A eseguire i due concerti a tema sarà l'Orchestra Giovanile dell'Arsenale della Pace, diretta da Mauro Tabasso, in collaborazione con Federico Sacchi, musicteller torinese che con il suo racconto evidenzierà il fil rouge dei brani proposti dall'orchestra e dai solisti. Da Beethoven a Bartali, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, avrà due date: domenica 5 maggio alle 21 e domenica 2 giugno alle 15. I biglietti saranno disponibili su Eventbrite fino a esaurimento posti.

Il repertorio comprende, tra l'altro, Beethoven X - The AI Project (W. Werzowa), il capolavoro completato con l'intelligenza artificiale, Coppi di Gino Paoli, Fratello (colonna sonora del film Bartali di Morricone), Bellezza in bicicletta di D'Avanzi e Marchesi), Broken bicycle di Tom Waits), Bycicle song (Rhop), Tour de France (Kraftwerk), Waltz n. 2 (D. Shostakovich), Libertango di Piazzolla. Chariots of fire (colonna sonora di Momenti di gloria di Vangelis), The walk home (colonna sonora di Cool Runnings di Zimmer). A cantare ci saranno i solisti Elena e Roberta Bacciolo (contralto e soprano del gruppo torinese Voci di Corridoio), Simone Margaria e Deborah Tachie Menson (allievi del Corso di Canto Moderno del Laboratorio del Suono - docente: Roberta Bacciolo) e Zac Efren Domingo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA