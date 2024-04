Cremagliera di Torino, apre lo Spazio Sassi-Superga

La cremagliera di Torino torna pienamente operativa con tutti i servizi collaterali. Apre infatti da domani il nuovo Spazio Sassi-Superga con un ristorante nella stazione Sassi e un bar sulla terrazza a Superga, in locali completamente rinnovati, grazie a un accordo fra Gtt e Slurp. L'iniziativa - spiegano l'assessora ai Trasporti, Chiara Foglietta e l'ad di Gtt Serena Lancione - "rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione della cremagliera Sassi-Superga che nei prossimi mesi vedrà un importante potenziamento dei servizi offerti".

"Presto - precisa Lancione - prenderà il via il progetto Mu_Vi, un museo del Viaggio in Movimento con una guida multimediale multilingue, con fondi ministeriali, che accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia della tranvia con la creazione di un percorso narrativo da Torino a Superga. Inoltre - aggiunge - abbiamo avviato una collaborazione con City Sightseeing Torino con un unico biglietto promozionale per il bus turistico e la cremagliera. Vogliamo riportare la Sassi-Superga al centro della torinesità e farla diventare uno degli asset turistici centrali per Gtt. Speriamo anche arrivino nuovi fondi per il rinnovo delle motrici delle storiche vetture".

"Oggi - conclude Foglietta - aggiungiamo un tassello importante dal punto di vista trasportistico e turistico della nostra città".



