Al Salone del Libro di Torino l'Alleanza delle Cooperative

Dieci case editrici, oltre quaranta appuntamenti allo stand e altri al Salone Off, con decine di imprese cooperative, con temi che vanno dalla tutela dei diritti d'autore e della creatività all'intelligenza artificiale, dalla Resistenza all'Europa e i giovani, dalla disparità di genere alla finanza etica. Con queste proposte l'Alleanza delle Cooperative italiane sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino.

"Abbiamo deciso di essere presenti al Salone e, per la prima volta, al Salone Off - sottolinea Irene Bongiovanni, presidente Confcooperative Cultura Turismo e Sport - perché vogliamo raccontare quale grande impatto possiamo avere sul sistema culturale e la qualità delle vita, con circa tremila imprese cooperative che si occupano di cultura e turismo e hanno molto a che fare con la cooperazione sociale, con 2,5 miliardi di euro di fatturato aggregato e 50mila dipendenti".

"Il Salone del Libro è un appuntamento imprescindibile per il nostro territorio a cui la cooperazione piemontese partecipa attivamente", aggiunge Dimitri Buzio, presidente di Legacoop Piemonte, mentre Giovanna Barni, presidente CulTurMedia Legacoop, evidenzia che "l'impegno della cooperazione culturale è perfettamente in tema con questo Salone: portiamo e rappresentiamo i libri anche nei luoghi più fragili per offrire uguali opportunità di accesso alla cultura e, vicini alle comunità, diamo voce alle loro memorie e visioni". A presentare gli event anche Agci Piemonte.



