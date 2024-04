La polizia rintraccia due ricercati, per spaccio e corruzione

La polizia del commissariato San Paolo di Torino ha rintracciato due uomini, entrambi romeni, ricercati uno nell'ambito di un'indagine sul commercio di stupefacenti nelle carceri e l'altro per corruzione. Il primo, 35 anni, era in un bar in corso Peschiera e nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di arresti domiciliari dal tribunale di Biella. Il secondo, 33 anni, era in una struttura ricettiva in corso Francia, ed era destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità moldave.



