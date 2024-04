Turismo Torino, dal 27 aprile al via Welcome Tour Susa

Da sabato 27 aprile la città di Susa, comune alle porte della Val di Susa, può essere visitata gratuitamente partecipando al "Welcome Tour Susa". L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Turismo Torino e Provincia e le associazioni di categoria Federavit Confesercenti e Gia Ascom con il sostegno della Camera di commercio di Torino.

I tour guidati sono svolti con guide professioniste (in italiano e francese) dalle 15 alle 17. Gli ospiti verranno accompagnati alla scoperta della città di Cozio e di Adelaide percorrendo il centro storico del borgo Bandiera Arancione Tci, tra vie medievali e resti romani: dal medievale castello della contessa Adelaide alla cattedrale romanico-gotica con la sua torre campanaria alta 55 metri, dall'arco di Ottaviano Augusto all'acquedotto e all'anfiteatro romano, dal convento di San Francesco al Museo diocesano di Arte Sacra.

"Siamo estremamente soddisfatti di questa iniziativa che certamente va nell'ottica del potenziamento della promozione e dell'intensificazione di importanti collaborazioni capaci di far conoscere sempre più le nostre ricchezze attirando un numero sempre maggiore di visitatori" sottolinea il vice sindaco della Città di Susa e assessore al Turismo della città e dell'Unione Montana Valle Susa.



