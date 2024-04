Punta la pistola durante lite stradale, denunciato nel Comasco

Durante una lite stradale un uomo di 59 anni residente in provincia di Torino ha minacciato con una pistola padre e figlio. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di Novedrate, in provincia di Como. I carabinieri di Cantù sono riusciti a identificare l'uomo, incensurato, grazie a un video ripreso con lo smartphone. Così è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate.

Dal momento che la pistola era regolarmente detenuta, il 59enne è stato anche segnalato alle autorità competenti per il ritiro dell'arma e del relativo porto.

L'episodio risale per la precisione all'11 aprile, alle 13.45, ed è avvenuto lungo la provinciale 32 Novedratese, in quel momento molto trafficata. Il litigio tra padre e figlio e il 59enne è nato per una mancata precedenza. Dopo il primo scambio di insulti, l'uomo è sceso dall'auto, ha estratto un revolver dal baule, è risalito, e dal finestrino lato guida ha puntato l'arma in direzione delle due persone con cui stava litigando. Una delle quali ha avuto la prontezza di riprendere la scena con lo smartphone: vistosi, ripreso, l'uomo alla fine è ripartito. Padre e figlio hanno denunciato la vicenda ai carabinieri, consegnando loro il video. Dal quale i militari sono risaliti al responsabile.



