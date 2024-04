Piccoli crimini condominiali chiude la stagione a Cambiano

Si chiude sabato 20 aprile alle 21 la prima stagione del Teatro Serenissimo di Cambiano, sotto la nuova gestione di E20inscena e del direttore artistico Stefano Mascagni, con una commedia che sta riscuotendo un successo strepitoso: Ussi Alzati e Barbara Bertato sono le protagoniste di Piccoli Crimini Condominiali di Giuseppe della Misericordia per la regia di Teo Guadalupi.

L'improvvisa dipartita di un anziano vicino di casa scatena in due cugine il senso di rivalsa che da sempre covano contro lo Stato, contro i vicini e, forse, anche contro sé stesse. Perché non far sparire il corpo dell'uomo e continuare a incassare la sua pensione? Sembra la scelta più giusta da compiere: le due donne decidono così di prendersi con cinica leggerezza quello che pensano di meritare e, giacché ci sono, cercano anche di ricostruirsi una vita più felice. In fondo basta poco: qualche altro vicino da far sparire e qualche altra pensione da incassare.

Giuseppe della Misericordia, autore della commedia, racconta: "In questa commedia viene portato all'esasperazione un sentimento tipicamente italiano: sentirsi fregati dallo Stato.

Le due protagoniste hanno l'occasione, per una volta, di fregare lo Stato e ne approfittano in modo grottesco, fino a perdere il controllo e, inevitabilmente, a diventare vittime di sé stesse.

D'altronde le due donne non sono quasi mai d'accordo tra di loro e di fronte ad ogni decisione tentano comicamente la via del voto, ritrovandosi perennemente con due mani alzate e due voti contrari e inconciliabili".

Il teatro, che ha riaperto dopo undici anni, ha registrato quasi sempre il sold out in tutta la stagione.



