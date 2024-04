Musica: Danilo Amerio reinterpreta 'Donna con te' e 'Scrivimi'

L'artista astigiano Danilo Amerio reinterpreta 'Donna con Te' di Anna Oxa e 'Scrivimi' di Buonocore, disponibili da venerdì 19 aprile su etichetta 'Bit Records' con distribuzione 'Believe Digital' in tutte le piattaforme digitali e su Spotify.

Amerio, in radio in questi giorni con il singolo 'E ci siamo noi' scritto con Alfia Bevilacqua e Olga Kazelko, ha scelto di pubblicare anche le canzoni eseguite nel talent show condotto da Antonella Clerici "visti i numerosi messaggi di affetto e stima ricevuti sui social da parte di critica e pubblico", spiega l'artista.

"Dopo aver scritto per tantissimi colleghi, ho deciso di riappropriarmi di un brano che sento particolarmente mio. E' 'Donna con te', che inizialmente firmai per Patty Pravo e poi consacrato invece da Anna Oxa. L'ho eseguito per la prima volta con il testo originale, così com'è realmente nato, andando dritto al cuore della canzone", racconta Danilo Amerio. "Mentre 'Scrivimi' è un pezzo meraviglioso, uno di quelli che avrei voluto scrivere, e a cui devo il mio ritorno sulle scene televisive".



