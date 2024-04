Installazione urbana in via Foggia, su una casa versi di Rondoni

'Amare è l'occupazione di chi non ha paura'. Con questi versi, termina la poesia di Davide Rondoni 'Conoscere il respiro, esattamente' che nella sua interezza diventa installazione sulla facciata del building di via Foggia, 11A il cui disvelamento avrà luogo il 21 aprile dalle 18 alle 21.30.

I versi, pubblicati in una raccolta uscita per Guanda nel 2003, sono stati offerti dal poeta a Laura Milani, un momento privato che si trasforma in atto pubblico generato grazie alla visione dei proprietari tra i quali Laura Milani e Stefano Cerruti, ideatori e meta-curatori del progetto, che hanno deciso di trasformare il testo in una installazione permanente. Il componimento verrà poi disvelato ogni giorno per 15 minuti alle 16 e alle 22.

"È un onore per un poeta vedere che la voce della poesia diviene segno stabile, dono permanente. Che avvenga a Torino, città che ha dato i natali a grandi poeti, mi pare bellissimo. E anche un segno che va oltre la mia nessuna importanza. Senza parole che cercano il segreto della vita, senza poesia, la città, la convivenza divengono solo calcolo, consumo, discordia.

Che gli abitanti di una casa invece di pavoneggiarsi per la loro bella casa, donino una poesia a chi passa, mi pare un bel segno" commenta l'autore dei versi.



