Fulmine a Morano sul Po, danneggiato un campanile

Temperature in deciso calo, vento, temporali, qualche leggera nevicata sugli Appennini. Dopo il caldo anomalo dello scorso fine settimana e dei giorni scorsi, oggi in provincia di Alessandria condizioni meteo da fine inverno.

In particolare, a Morano sul Po nel Monferrato casalese un fulmine - come spiegato al telefono dal sindaco Luca Ferrari - ha colpito il parafulmine danneggiando il campanile della chiesa in frazione Due Sture: una parte della copertura è stata scoperchiata e i calcinacci caduti a terra.

Vigili del Fuoco, Protezione civile, cantonieri sono intervenuti per la pulizia e la messa in sicurezza dell'area. Il fulmine sarebbe stato prodotto da una cella temporalesca localizzata sul paese e poi esauritasi.

Sempre nel Casalese, alberi e pali pericolanti sulle strade; criticità al confine con l'Astigiano.



