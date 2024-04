Due interventi di street art per i 25 anni di Murarte Torino

La facciata di una palazzina dipinta da un team di artisti della scena nazionale e internazionale legata al post-graffitismo astratto e quella di una fabbrica trasformata in opera d'arte con il classico gioco dei bambini dei chiodini colorati. 'Abstract Graffiti Jam' e 'Quercetti Jam' sono i due eventi, realizzati dalle associazioni culturali Il Cerchio e le Gocce e Monkeys Evolution, con i quali Torino festeggia i 25 anni di Murarte, il progetto di muralismo urbano e street art che in questi anni ha trasformato molte parti della città in opere d'arte a cielo aperto.

Il primo intervento artistico, sabato e domenica, è curato da Corn 79 sarà eseguito sull'edificio di corso Brescia 68 e comprende anche una mostra collettiva ai Docks 74 per approfondire la conoscenza del lavoro degli artisti coinvolti.

Il 18 e 19 maggio, invece, in corso Vigevano 25 si terrà la Quercetti Jam', in cui 12 artisti utilizzeranno gli iconici chiodini per colorare le superfici della fabbrica. Anche in questo caso gli artisti coinvolti esporranno alcune delle loro opere da studio nell'hub della Creatività di Torino Creativa al Cortile del Maglio.



