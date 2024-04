Bolaffi, asta record a Torino per un manifesto di Dudovich

Il manifesto 'Cablé Confort Michelin' di Marcello Dudovich, pittore e illustratore italiano di inizio Novecento, è stato aggiudicato per 100 mila euro durante l'asta dei manifesti in Sala Bolaffi tenutasi a Torino.

È il prezzo più alto mai stato pagato per un manifesto dell'artista.

Ad aggiudicarselo, dopo la competizione con partecipanti online e palette, un famoso collezionista italiano appassionato di automobili d'epoca, collegato al telefono.

"Dopo tanti anni siamo tornati 'in pista' con un'asta di poster davvero unica per varietà e selezione del materiale e mi fa piacere che questo evento sia stato segnato da un prestigioso record per un nostro grande autore. - ha commentato Filippo Bolaffi, amministratore delegato di Aste Bolaffi - Il manifesto di Dudovich si inserisce a pieno titolo tra i più cari mai venduti al mondo".

L'asta, a cui hanno partecipato tramite collezionisti da ogni parte del mondo, in particolare da Stati Uniti, Francia e Regno Unito, si è chiusa con un risultato totale di oltre 570 mila euro diritti inclusi.



