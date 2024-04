Aria polare, in Piemonte minime vicine allo zero e gelate

Aria polare sul Piemonte.

L'abbassamento delle temperature che è iniziato già nella giornata di mercoledì, dovrebbe avere il suo periodo più marcato nella notte tra giovedì e venerdì, con le minime molto vicino allo zero e al di sotto in qualche zona.

Sono possibili gelate - secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale - soprattutto lungo i corsi d'acqua e in conche e avvallamenti.

Non sono previste nebbie poiché i venti settentrionali - spiega Arpa - "ridurranno considerevolmente l'umidità dell'aria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA