Mileoma multiplo, a Torino il convegno internazionale

Torna in Italia, al Centro congressi del Lingotto di Torino, il convegno internazionale dell'European myeloma network, la rete di eccellenza a livello europeo impegnata nella ricerca e studio delle terapie per le neoplasie del sangue e il Mieloma multiplo.

"Siamo orgogliosi di ospitare a Torino esperti da tutto il mondo per un confronto sulle ultime frontiere della ricerca che vedono Emn in prima linea - commenta il professor Mario Boccadoro, ematologo, presidente di Emn Trial Office e vicepresidente Emn - Per i nostri studi e ricerche accademiche, sono indispensabili grandi numeri, come per i vaccini, e figure professionali molto specializzate ad esempio i data manager, in grado di gestire l'elevata mole di dati necessaria nel nostro ambito".



