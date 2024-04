Lingotto Musica, Omaggio a Venezia nel segno di Vivaldi

Un omaggio a Venezia, naturale crocevia di popoli e culture, che nei secoli ha corrisposto alla speciale vocazione di essere ponte fra Oriente e Occidente. Un paesaggio sonoro immaginario nel segno della contaminazione fra generi, ispirato dalle opere barocche di Antonio Vivaldi. Si intitola Al-Bunduqiyya. Il Concerto Perduto il nuovo personalissimo progetto che il violoncellista e compositore Giovanni Sollima presenta martedì 23 aprile, alle 20.30, all'Auditorium Giovanni Agnelli.

Dopo il fortunato esordio dello scorso anno, l'eclettico virtuoso siciliano torna a Lingotto Musica in compagnia del violino concertatore di Federico Guglielmo, noto studioso di Tartini e della musica strumentale veneziana, e dell'orchestra Il Pomo d'Oro, specialista nella prassi esecutiva storica e già protagonista in stagione nel 2023. "Questo concerto - afferma Sollima - riprende nel titolo l'antico nome di Venezia quale luogo di convivenza di comunità e culture diverse, provenienti dal Mediterraneo, dalle terre del Nord, dal Levante. Uno straordinario lavoro di montaggio di frammenti del passato, della musica classica e popolare, con l'obiettivo di aprire le composizioni a possibilità inedite e regalare alla musica una nuova vita nel tempo attuale dell'esecuzione e dell'ascolto".

Precede il concerto, alle 18.30 in sala Madrid, la presentazione del volume Vivaldi, il buio e la luce (Clut Editrice, 2024) di Orlando Perera, giornalista, critico e ricercatore vivaldiano.



