Comau punta a zero difetti nella produzione di batterie

Comau, azienda del gruppo Stellantis, punta a potenziare la produzione di batterie per i veicoli elettrici su vasta scala e a migliorarne la qualità, fornendo un contributo importante per rendere l'e-mobility più competitiva, sostenibile e affidabile. Nell'ambito del progetto BATTwin, sostenuto dall'Unione Europea all'interno del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, Comau metterà in campo la propria esperienza e le proprie tecnologie digitali per migliorare la fabbricazione di celle per batterie, con l'obiettivo di raggiungere una produzione priva di difetti.

Il progetto mira a sviluppare una piattaforma Digital Twin multilivello che contribuirà a ridurre i tassi di difetto nella produzione di batterie, che viene stimata essere fino al 30% durante la fase di lancio delle nuove Gigafactory europee.

Comausi occuperà di fornire dati sui difetti in tempo reale attraverso la sua piattaforma proprietaria In.Grid IoT e svilupperà simulazioni degli impianti di produzione.

"La strategia di elettrificazione di Comau si basa su idee innovative e sulla continua ricerca e sviluppo di tecnologie per batterie di nuova generazione, così come di competenze nella formazione di celle e alleanze con partner e organizzazioni europee, tra cui Upcell. Questo progetto di grande impatto, concepito nell'ambito di vari momenti di confronto con Upcell, si allinea perfettamente con la nostra roadmap tecnologica orientata al futuro", spiega Daniela Fontana, battery innovation manager di Comau.



