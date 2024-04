Truffa un 91enne e scappa in treno ma viene fermato

Da Napoli a Biella per raggirare un 91enne con la tecnica del falso incidente. Ma grazie alle indagini lampo dei carabinieri del comando provinciale di Biella viene scoperto.

L'uomo, con diversi precedenti alle spalle, era arrivato in stazione a Biella. Prima ha contattato un anziano spacciandosi per un carabiniere facendogli credere che il figlio aveva avuto un incidente e serviva una somma di denaro come cauzione. Una volta recuperata la borsa con gli ori che la vittima aveva messo insieme era tornato in stazione per tornare a Napoli.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Biella hanno avviato le indagini. Grazie alla descrizione fornita dal 91enne sono riusciti a risalire all'identità del truffatore e seguire i suoi spostamenti in città con le telecamere. Avvisata la polizia ferroviaria, all'arrivo a Napoli il truffatore è stato fermato e denunciato. Addosso aveva ancora la borsa con i preziosi dell'anziano.



