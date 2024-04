Teatro Cuorgnè riapre dopo 41 anni, con Fools e Sma@rt Opera

Riapre dopo 41 anni il teatro comunale 'Pinelli' di Cuorgnè (Torino), recentemente restaurato.

L'attività culturale è stata affidata alle associazioni Fools e Sma@rt Opera, che hanno vinto il bando per la gestione fino al 2027.

Nel prossimo autunno sarà avviata la programmazione interdisciplinare per "esportare in provincia il modello culturale popolare, innovativo e partecipato" del Teatro Vanchiglia e di Sm@rt Opera Il progetto di Fools e Sm@rtopera "ha l'obiettivo di rivitalizzare il teatro come centro di aggregazione sociale e arricchimento, proponendo un'offerta culturale di alta qualità, incentrata sulla sostenibilità delle risorse locali e fortemente diversificata, per coinvolgere tutte le fasce della popolazione".

Il progetto unisce "l'impronta artistica inclusiva, popolare e partecipata" del Teatro Vanchiglia che, in cinque anni, è diventato un presidio culturale fondamentale per il quartiere, dall'altra l'innovazione e la versatilità nella promozione culturale di Sm@rt Opera.

"Dopo il successo di Casa Fools, volevamo sperimentare l'applicabilità della nostra gestione di teatro in un territorio diverso. Porteremo il modello promosso in Vanchiglia a Cuorgnè, il teatro Pinelli sarà uno strumento di contrasto alla solitudine e all'isolamento e di riappropriazione culturale", commentano Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore, direttori di Casa Fools.

"Abbiamo appreso della restaurazione del Teatro nel 2021 e subito ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa. Ci siamo fatti conoscere dal pubblico cuorgnatese attraverso i nostri concerti e spettacoli. Siamo felicissimi di iniziare questo viaggio con Casa Fools, con cui abbiamo collaborato per altri spettacoli e con cui ci sentiamo in famiglia" dicono Andrea Goglio, Stefania Casarin, Ilaria De Santis e Lara Pastorino, direttivo di Sm@rt Opera.



