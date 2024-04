Fioritura più breve, ma 'Messer Tulipano' prosegue fino all'1/5

Il cambiamento climatico si avverte anche a 'Messer Tulipano', l'evento al castello di Pralormo che annuncia l'inizio di primavera. "E' la prima volta in 24 anni che abbiamo una fioritura così breve. Ma Messer Tulipano continua - dice Consolata Pralormo - Dal 15 aprile al pubblico che visiterà il parco e le sue molte attrattive daremo in omaggio alcuni bulbi di tulipano".

Tra gli eventi collaterali, domenica 21 aprile c'è l'Orchestra Collettivo Legni dalle ore 14 e alle ore 16 un concerto di strumenti a fiato. Giovedì 25 aprile alle 15.30 concerto della Corale Sanstefanese.

Inaugurata domenica 30 marzo, la 24/a edizione di 'Messer Tulipano' resterà aperta fino al 1° maggio: a Pralormo si possono ancora ammirare fioriture come le peonie, il glicine, il rosmarino blu, bordure di spirea bianca, una collezione di orchidee rare nell'antica serra francese, tra le quali l'orchidea Vanda Tigrata, ma anche felci e calle. Inoltre iniziano a fiorire anche amaryllis ed il profumatissimo gelsomino.

Nel padiglione 'Orangerie' è ospitata la mostra "La Carta è…", nella quale sono esposti preziosi manoscritti antichi dall'Archivio del Castello e una collezione di penne. La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall'architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all'inglese delle residenze sabaude e in Piemonte. Nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme morbide e sinuose, progettate ponendo particolare attenzione a non alterare l'impianto storico originario.

L'orario di apertura di 'Messer Tulipano' dal lunedì/venerdì è dalle 10 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Il biglietto d'ingresso intero costa 10 euro, 9 nei giorni feriali, 8 per gruppi prenotati e convenzioni, 5 euro per bambini da 4 a 12 anni, gratuito finoi a 4 anni.





