Crisi climatica, un orso di ghiaccio in piazza Castello

Un orso di ghiaccio è comparso stamani davanti a Palazzo Reale in piazza Castello, a Torino.

L'installazione appartiene alle iniziative per la Giornata della terra che si terrà sabato prossimo ai Giardini Reali. Un evento gratuito con concerti, workshop, talk e attività dedicate al surriscaldamento globale e alla salvaguardia ambientale. Non si sa l'orso rimarrà in piedi fino a sabato, viste le temperature e il sole di metà aprile, ma l'obiettivo della scultura è proprio questo: dimostrare che il cambiamento climatico è in atto.

Le iniziative in occasione della Giornata della terra partiranno venerdì, con gli attivisti di Fridays for future che scenderanno in tutte le piazze del mondo - tra queste anche Torino - per chiedere giustizia climatica e giustizia sociale.

Sabato dalle 19 in Piazzetta reale si terrà il concerto per la Terra con gli Eiffel 65, Nina Zilli, Danti, Ex-Otago, Max Casacci, Pietro Morello, I Moderni, presentato da Eugenio degli Eugenio in Via di Gioia.

Ai Giardini reali saranno presenti anche due mercati in cui si potranno acquistare prodotti sostenibili, a km zero e partecipare ad attività di scambio gratuito di libri e abiti e workshop su come fare la spesa in modo sostenibile.



